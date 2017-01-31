В год экологии – новые проекты. Ученые Владивостока нашли необычное применение яйцеклеткам морского ежа. С помощью них определяют загрязненность воды. Причем технологию выявили абсолютно случайно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Яйцеклетки морского ежа определяют загрязнение воды в Приморье
Новые проектыВладивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.
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