Россиянам стало сложнее въезжать в США из-за политики Трампа

Об этом рассказали в посольстве Соединенных Штатов

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ об ужесточении миграционной политики усложнит выдачу повторных виз россиянам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом корреспонденту "Дождя" рассказали в посольстве США.

Как поясняет издание, речь идёт о программе Visa Interview Waiver Program, в рамках которой россияне могли получить повторную визу без собеседования, если предыдущая истекла не ранее чем четыре года назад. Указ Трампа сокращает этот срок до года.

Подписанный Трампом указ предполагает запрет на въезд в страну для граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана сроком на 90 дней. Иран и Ирак уже приняли ответные меры, запретив въезд американцам на аналогичный срок.