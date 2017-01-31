Готовым к труду и обороне теперь может стать каждый во Владивостоке

Все возрасты покорны

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

2017 год наступил, а это значит, что теперь нашумевшее возрождение комплекса «ГТО» коснется уже каждого, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Еще в прошлом году проверить свою готовность к труду и обороне могли лишь представители первых возрастных ступеней – это в основном школьники и студенты. Сегодня же путь открыт всем, кто старше 18 лет.