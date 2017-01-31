Сегодня, 31 января, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Часть Владивостока останется без света во вторник, 31 января
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.
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