-11 °C ожидается в Приморье во вторник, 31 января

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В Находке переменная облачность, без осадков
Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -1...-11 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура -6...-8°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -4...-6 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2...-4 °C.

По наблюдениям прошлых лет (1917–2015 гг.) погода во Владивостоке 31 января была холодной. Минимальная температура воздуха в 1953 году составила −25,4 °С. Максимальная температура воздуха +2,3 °С отмечалась в 1949 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 22, метель — в 11, позёмок — в 9 случаях, туман — в 1965 году и гроза — в 2007 году. Наибольшее количество осадков за сутки (6 мм) выпало в 1965 году. Штормовой ветер (36 м/с) регистрировался в 1980 году.

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