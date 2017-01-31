Одежда и аксессуары из синтетических материалов выглядят пугающе реально

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Вы бы потратили сотни или тысячи долларов, чтобы носить одежду из ваших самых худших ночных кошмаров? Кайла Арена и Тоби Баррон создали жуткую серию одежды, которая выглядит, как будто она была сделана из человеческой кожи. Коллекцию они назвали Эд Гин, и любой желающий может заказать себе любую вещь на сайте Etsy, сообщает РИА VladNews со ссылкой на onedio.ru. Эд Гин - это один из самых известных серийных убийц в истории США. Его преступления привлекли к себе внимание, когда власти обнаружили, что Гин занимался эксгумацией трупов на близлежащих кладбищах.

Основными компонентами для пошива этой коллекции являются латекс и силикон. Это, безусловно, самая жуткая линия одежды за всю историю моды.