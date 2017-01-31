Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке

В зоопарке Нинбо (восточная провинция Китая - Чжэцзян) один из посетителей погиб в результате нападения тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Данный инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 29 января. Видео произошедшего появилось на YouTube.
Очевидцы рассказали, что мужчина преодолел защитное ограждение и ров с водой и оказался в вольере с хищниками. Это произошло в тот момент, когда сотрудники зоопарка кормили животных. Тигров пытались отогнать при помощи фейерверков.
Мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. Он скончался в больнице от ран.
Нападение тигра произошло на глазах жены и ребенка жертвы.
По данным телеканала CGTN, совершившее нападение животное застрелили.
Похожий случай произошел в сафари-парке в пригороде Пекина летом 2016 года. Тогда тигр напал на посетителей, которые нарушили правила безопасности и вышли из своей машины.