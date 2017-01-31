Сахалинец отомстил бывшей возлюбленной

Мужчина задержан

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В ходе предварительного расследования установлена личность подозреваемого в умышленном повреждении имущества 38-летней жительницы планировочного района Луговое, Сахалинская область, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Росии по Сахалинской области.

39-летний южносахалинец, будучи бывшим сожителем указанной гражданки, на почве личных неприязненных отношений разбил лобовое стекло принадлежащей ей иномакри. Своими противоправными действиями гражданин причинил потерпевшей ущерб на сумму свыше 6 тысяч рублей.

Заявительница подозревала о причастности указанного лица к содеянному, что и подтвердилось в ходе разбирательства.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ.