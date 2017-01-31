Самые актуальные события на VladNews за 30 января 18:33, 30 января Самые актуальные события на VladNews за 30 января
Банк 17:46, 30 января Банк "Приморье": Делать заявления о версиях произошедшего преждевременно
Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса 16:41, 30 января Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса
Новостная лента
Январь, 31 вторник
05:32
​Эксперты: Появление петиции об отставке Миклушевского – закономерно Эксклюзив
05:32
Во Владивостоке произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации края Фото и Видео
05:32
Кто будет управлять Приморьем? Эксклюзив
05:12
Под Магаданом беременная женщина вылетела из «скорой» Видео
04:01
Ученые выяснили, сколько женщине требуется времени, чтобы влюбиться
03:19
Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке Видео
02:26
Во Франции ограничили продажу газировки в целях борьбы с ожирением
01:11
Сахалинская фирма поймана на выводе за рубеж более 200 тысяч долларов
00:02
В Москве скончалась женщина, прыгнувшая с 10-летним ребенком под поезд в метро
Январь, 30 понедельник
23:42
Создан принтер, который печатает кожу, идентичную натуральной Видео
23:16
Второй этап конкурса «Ещё раз про любовь» пройдёт завтра во Владивостоке
22:43
В Великобритании выжила крошечная девочка Фото
21:30
Мединский о столетии революции
20:12
​Экономист: ЦБ посылает нам сигналы о покупке долларов
19:46
Создан гибрид человека и свиньи
19:16
Шойгу стал братом Путина
18:45
​Под реактором «Фукусимы» захоронены ядерные отходы
18:33
Самые актуальные события на VladNews за 30 января
18:01
Совет ветеранов Владивостока отпразднует 30-летний юбилей
17:46
Банк "Приморье": Делать заявления о версиях произошедшего преждевременно
17:42
Приморского фермера заставят платить за кучу навоза
17:36
Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: последние новости
17:29
В Приморье на свиноферме обнаружили действительно свинскую жизнь животных
17:26
Топ-10 животных, способных создать цивилизацию
17:18
Как приморцы встречают наступление Китайского Нового года? Видео
17:10
Хоккей по-владивостокски Фото
17:04
Дачникам Владивостока рассказывают о том, как правильно выращивать те или иные культуры Фото
16:53
Приморцы против платных парковок в центре города
16:42
Кофе способно излечить от некоторых болезней, - ученые
16:41
Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса
16:29
Завтра во Владивостоке будет солнечно и маловетрено
16:13
Тяжелоатлеты Приморья вновь почтили память тренера Павла Лаптёнка Видео
16:04
Во Владивостоке проходит проверка по загрязнению Золотого Рога
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4074 (13) от 31 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Зимним дорогам прописали холодный асфальт
Дед Мороз теперь наш, местный
Командующий ВДВ РФ прибыл в Приморье с проверкой
Юные таланты снимают кино по своим сценариям
От колыбели – к искусству
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Под Магаданом беременная женщина вылетела из «скорой»

Пострадавшая была госпитализирована
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

На видеохостинге youtube появилось видео ДТП под Магаданом, во время которого на трассу из автомобиля «скрой помощи» вылетела беременная женщина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Лайф.

Жуткая авария произошла 26 января на 9-м километре федеральной трассы «Колыма». На опубликованном в youtube видео отчетливо видно момент, когда автомобиль «скорой помощи» попадает в ДТП. Так, медицинский «УАЗик» занесло на скользкой дороге, и он вылетает на встречную полосу. В этот момент в него и врезался легковой Nissan. Мощный удар развернул «скорую», а через заднюю дверь спецавтомобиля в этот момент вылетела на дорогу беременная женщина. 


На место ДТП сразу же прибыли врачи. Беременную госпитализировали. Как сообщили медики, жизни женщины и ее ребенку полученные травмы не угрожают. Также госпитализация понадобилась и водителю автомобиля Nissan. О его состоянии здоровья медики информацию не предоставили.

В региональном отделении ГИБДД уже сделали официальное заявление касательно причин аварии, запечатленном на этом ютуб видео. Так, эксперты пришли к выводу, что водитель «скорой» не справился с управлением на скользкой дороге. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Сахалинская фирма поймана на выводе за рубеж более 200 тысяч долларов
01:11, 31 января 2017 Сахалинская фирма поймана на выводе за рубеж более 200 тысяч долларов

Ей назначен штраф в размере 12 миллионов рублей

В Москве скончалась женщина, прыгнувшая с 10-летним ребенком под поезд в метро
00:02, 31 января 2017 В Москве скончалась женщина, прыгнувшая с 10-летним ребенком под поезд в метро

Данный инцидент произошел после телефонного разговора

​Под реактором «Фукусимы» захоронены ядерные отходы
18:45, 30 января 2017 ​Под реактором «Фукусимы» захоронены ядерные отходы

Японская компания продолжает изучать находку

Приморского фермера заставят платить за кучу навоза
17:42, 30 января 2017 Приморского фермера заставят платить за кучу навоза

Составлен административный протокол

В Приморье на свиноферме обнаружили действительно свинскую жизнь животных
17:29, 30 января 2017 В Приморье на свиноферме обнаружили действительно свинскую жизнь животных

Поросята еще и жили в одном загоне с кошками

Во Владивостоке произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации края
16:12, 30 января 2017 Во Владивостоке произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации края

Двойной наезд произошел на острове Русском

Владивостокский автолюбитель сбил женщину - и скрылся с места ДТП
15:42, 30 января 2017 Владивостокский автолюбитель сбил женщину - и скрылся с места ДТП

52-летняя пострадавшая получила перелом бедра