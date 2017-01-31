Под Магаданом беременная женщина вылетела из «скорой»

Пострадавшая была госпитализирована

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

На видеохостинге youtube появилось видео ДТП под Магаданом, во время которого на трассу из автомобиля «скрой помощи» вылетела беременная женщина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Лайф.

Жуткая авария произошла 26 января на 9-м километре федеральной трассы «Колыма». На опубликованном в youtube видео отчетливо видно момент, когда автомобиль «скорой помощи» попадает в ДТП. Так, медицинский «УАЗик» занесло на скользкой дороге, и он вылетает на встречную полосу. В этот момент в него и врезался легковой Nissan. Мощный удар развернул «скорую», а через заднюю дверь спецавтомобиля в этот момент вылетела на дорогу беременная женщина.



На место ДТП сразу же прибыли врачи. Беременную госпитализировали. Как сообщили медики, жизни женщины и ее ребенку полученные травмы не угрожают. Также госпитализация понадобилась и водителю автомобиля Nissan. О его состоянии здоровья медики информацию не предоставили.



В региональном отделении ГИБДД уже сделали официальное заявление касательно причин аварии, запечатленном на этом ютуб видео. Так, эксперты пришли к выводу, что водитель «скорой» не справился с управлением на скользкой дороге.