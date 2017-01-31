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Ученые выяснили, сколько женщине требуется времени, чтобы влюбиться

Любви с первого взгляда все-таки не существует
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Британские ученые выяснили, с какого взгляда женщины влюбляются в мужчин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

По словам специалистов, влюбленность наступает не раньше, чем с шестого взгляда, а на это требуется не менее 45 секунд общения с человеком.

Как оказалось, за это время дама определяет по жестам, микромимике, запаху и внешности привлекательность партнера. Специалисты доказали, что женщины не могут влюбляться с первого взгляда, как это часто описывается в разных романах. На самом деле, женщине нужно больше времени, что появились первые чувства.

Ученые заявили, что для более серьезных эмоций дамам также нужно еще больше времени, чтобы узнать человека лучше и оценить не только его внешность, но и характер.

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