Ученые выяснили, сколько женщине требуется времени, чтобы влюбиться

Любви с первого взгляда все-таки не существует

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Британские ученые выяснили, с какого взгляда женщины влюбляются в мужчин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

По словам специалистов, влюбленность наступает не раньше, чем с шестого взгляда, а на это требуется не менее 45 секунд общения с человеком.

Как оказалось, за это время дама определяет по жестам, микромимике, запаху и внешности привлекательность партнера. Специалисты доказали, что женщины не могут влюбляться с первого взгляда, как это часто описывается в разных романах. На самом деле, женщине нужно больше времени, что появились первые чувства.

Ученые заявили, что для более серьезных эмоций дамам также нужно еще больше времени, чтобы узнать человека лучше и оценить не только его внешность, но и характер.