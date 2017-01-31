Сотрудники полиции первыми сдали нормы ГТО во Владивостоке

"Мы возрождаем то, что давно забыто"

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 января, во Владивостоке первые спортсмены выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Горожане всех возрастов могли это сделать на стадионе «Строитель» в муниципальном центре тестирования. По подсчетам организаторов, участниками акции стали около ста человек.

«Мы возрождаем то, что давно забыто, - рассказал Александр Кисиль, заместитель начальника управления развития физкультуры и массового спорта администрации города. - В прошлом году тестировали школьников, сегодня свои силы впервые в современной истории Владивостока проверили и взрослые. Причем, сдача норм ГТО не подразумевает участие в процессе каких-то определенных групп населения, например только спортсменов. Участником акции может стать каждый, для этого необходима лишь регистрация на специальном сайте и наличие справки от врача».

В первый день тестирования выполнить нормы ГТО изъявили сотрудники полиции во главе с начальником УМВД России по г. Владивостоку Сергеем Гусевым, а также предприниматели и спортсмены. Первопроходцем же акции стал сотрудник УМВД России по г. Владивостоку Михаил Овчинников.

«Признаюсь, в силу возраста не застал те времена, когда сдать ГТО было нормой, - рассказал он. - И теперь с большим удовольствием нахожусь здесь, потому что считаю такие тесты обязательными для любого мужчины».

Участники тестирования должны были выполнить как обязательные, так и испытания на выбор. Например, для мужчин 18-29 лет обязательны бег на 100 м и 3 км, подтягивание на перекладине (или рывок гири), а также наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Из испытаний на выбор - бег на лыжах, прыжок в длину, метание спортивного снаряда. По результатам испытаний участник становится обладателем золотого, серебряного или бронзового значка ГТО.

Нормативы «Готов к труду и обороне» можно будет сдать во Владивостоке до конца года. Ожидается, что участниками акции станут более 10 тысяч человек. Нормативы могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО.

Для справки:

В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание, структура и методика внедрения комплекса ГТО. Цель комплекса ГТО - увеличение продолжительности жизни населения, внедрение физкультурного комплекса ГТО в образовательную школу, привлечение как можно большего числа людей к активному отдыху и занятиям спортом.