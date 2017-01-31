Во Франции ограничили продажу газировки в целях борьбы с ожирением

ВОЗ рекомендует активно вводить налоги на эти напитки

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Во Франции власти ограничили продажу газировки в целях борьбы с ожирением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Journal Officiel. Теперь в этой стране действуют ограничения на продажу сладких напитков в ресторанах и кафе.



Согласно новым нормам, во Франции запрещено устанавливать аппараты с неограниченным доступом к сладким напиткам или предлагать их бесплатно. Нововведение коснется в первую очередь тех заведений, в которых разрешено брать сколько угодно газировки при покупке еды.



Как указано к пояснению к закону, он направлен на то, чтобы «снизить, особенно среди молодых людей, риска развития ожирения и диабета».



В этой стране от избыточного веса страдает 15% населения. Но во Франции проблема с ожирением не стоит столько остро как в США и некоторых других странах Европейского Союза. Как считают эксперты, более низких процент людей с избыточным весом среди французов объясняется тем, что во Франции уже давно введен налог на прохладительные напитки, а также запрещено устанавливать автоматы с газировкой в школах. Действует этот запрет с 2004 года. В 2011 году из меню для школьников был исключен кетчуп, а картофель фри можно давать детям не чаще одного раза в неделю.



Тем не менее, количество людей, страдающих избыточным весом, постоянно растет. Так, последние исследования показали, что в возрасте старше 30 лет лишний вес набирают почти 57% французов и 41% француженок. Поэтому французские власти решили перейти к более жестким мерам.



Всемирная организация здравоохранения постоянно предупреждает о вреде сладких напитков. Специалисты делают акцент на то, что употребление газировки провоцирует рост уровня ожирения и диабета. ВОЗ рекомендует активно вводить налоги на эти напитки для того, чтобы снизить их потребление.