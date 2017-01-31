На Народном проспекте отремонтировали дорогу

Ремонт по улице Русская продолжается

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия холодным асфальтом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В минувшие выходные ремонтные работы были проведены по Народному проспекту.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, технология ремонта дорог холодным асфальтом используется во Владивостоке уже несколько лет и позволяет ремонтировать дорожное полотно в зимнее время года, при отрицательных температурах наружного воздуха. Работы по ремонту дорог с применением холодного асфальта дорогостоящие, поэтому аварийно-восстановительный ремонт ведётся на улицах с наибольшей интенсивностью движения.

Стоит отметить, что подрядная организация продолжает ремонт дороги по улице Русской.