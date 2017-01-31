В Москве скончалась женщина, прыгнувшая с 10-летним ребенком под поезд в метро

Данный инцидент произошел после телефонного разговора

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В больнице Москвы скончалась женщина, которая в субботу, 28 января, прыгнула под поезд вместе с десятилетней дочерью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как рассказали очевидцы произошедшего, в субботу вечером женщина после разговора по телефону, прыгнула со своей дочерью под проходящий поезд. Это подтверждает записи с камер видеонаблюдения, установленных на станции.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но состав все же наехал на людей. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму. У девочки медики диагностировали многочисленные ушибы и травмы.

Пострадавшие вертолетом были доставлены вертолетом в одну из московских больниц. Но от полученных травм москвичка, 1974 года рождения, скончалась в ночь на 29 января. Медики продолжают бороться за жизнь ее дочери.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.