Сахалинская фирма поймана на выводе за рубеж более 200 тысяч долларов

Ей назначен штраф в размере 12 миллионов рублей

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Сразу два административных дела было возбуждено отделением валютного контроля Сахалинской таможни в отношении одного из ООО по факту невыполнения резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Россию товары, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В ходе проведения проверки документов и сведений установлено, что компания заключила два внешнеэкономических договора на поставку транспортных средств на сумму почти 900 тысяч долларов США.

В адрес общества были произведены поставки товаров на общую сумму 672 тысячи долларов США. Когда обязательства по поставке товара в соответствии с контрактом закончились, был выявлен факт невозвращения авансовых платежей в установленный срок, в сумме 218 тысяч долларов США, что в рублевом эквиваленте почти 16 миллионов рублей.

Валютным законодательством установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны обеспечить в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, возврат в РФ денежных средств.

ООО это обязательство не выполнило, за что и было признано виновным в совершении административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрено ч.5 ст. 15.25 КоАП РФ. Исходя из суммы невозвращенных денежных средств, назначены штрафы в сумме 12 миллионов рублей.

В 2016 году в результате проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации, отделом валютного контроля Сахалинской таможни, было выявлено 22 случая нарушений на общую сумму свыше 51 миллиона рублей.