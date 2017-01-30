Под реактором «Фукусимы» захоронены ядерные отходы
Японская компания продолжает изучать находку
Компания Tokyo Electric Power (Tepco) сообщила, что под вторым реактором на территории аварийной АЭС «Фукусима-1» специалисты могли обнаружить радиоактивные отходы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на заявление Рейтерс.
В Tepco рассказали, что в ходе исследования с помощью камеры смогли обнаружить отложения под одним из реакторые, которые, вероятно, содержат радиоактивные отходы.
Японская компания продолжает изучать находку, отметив, что сообщит результаты исследования позднее.