В настоящее время ведется следствие

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

По поводу произошедшей хакерской атаки в банке «Приморье» ведется следствие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу банка. Руководство банка уточняет сумму ущерба. Большую часть операций удалось пресечь.

"В настоящее время рано делать выводы по поводу версий произошедшего, - говорится в официальном заявлении банка. - В настоящее время все отделения и банкоматы банка «Приморья» функционируют в штатном режиме, операции клиентов совершаются в полном объеме и в установленный срок".

Как ранее сообщало РИА VladNews, в ночь на субботу, 28 января, счета банка «Приморье» подверглись хакерской атаке.