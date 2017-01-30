Самые актуальные события на VladNews за 30 января

Обзор самых интересных новостей и событий во Владивостоке, Приморье и России. Актуально, доступно, на РИА VladNews.
Кто будет управлять Приморьем?
С политическими кадрами в крае крайне плохо
Эксперты: Появление петиции об отставке Миклушевского – закономерно
Собрано уже почти 3 тысячи подписей приморцев
Детёнышам спасенной в Приморье тигрицы дали имена
В голосовании приняли участие более 1,5 тыс. человек
Умирающий хищник вышел навстречу к людям в поисках помощи
Спасти тигрицу не удалось
Банк «Приморье»: У нас произошла хакерская атака
В настоящее время проводится проверка
Долг «Примтепла» перед поставщиками теплоэнергии продолжает расти
Предприятие выставляет заведомо невыполнимые условия для сотрудничества
По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело
Следствие продолжается