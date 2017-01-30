Топ-10 животных, способных создать цивилизацию

Обезьяны заняли в рейтинге далеко не первое место

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Итак, это случилось: на Землю упал гигантский метеорит, злодеи изобрели беспощадный уничтожающий людей вирус, новый тиран развязал ядерную войну. В общем, завязка любого постапокалиптического фильма: человечество вымерло, остались только вы, единственный и последний представитель рода. В этот момент вам, возможно, пригодится знание о том, какая цивилизация придет после нашей. Что это будут за существа? На кого они будут похожи и как станут развиваться? Закончат ли они в итоге так же плохо, как и мы? Об этом пишет "Популярную механику", сообщает РИА VladNews.

Крысы. О да, крысы любят катастрофы! Неважно, где, как, при каких обстоятельствах — если случилось глобальное, масштабное бедствие, будьте уверены: крысы будут там. В момент вымирания человечества крысы начнут захватывать города, пожирая все на своем пути.

По словам Ричарда Докинза, британского ученого-этолога, биолога, изучающего процессы эволюции, когда крысы съедят все, что осталось от людей (и нас самих, и нашу пищу), а потом могут начать резко эволюционировать. Процесс будет следующим: апокалипсис вызовет резкий всплеск роста популяции крыс, но когда пища закончится, им придется бороться друг с другом. Это приведет к стремительной смене генераций крыс. Если катастрофа, уничтожившая людей, связана с радиацией, то крысы начнут мутировать буквально на глазах. Этому поспособствует и вновь обретенная изоляция одних популяций крыс от других в пост-человеческом и пост-транспортном мире. Иными словами, настанут идеальные условия для эволюции.

Учитывая, что социальные структуры крыс достаточно развиты, и эти грызуны обладают высоким уровнем интеллекта, у них неплохие шансы занять место человека на планете. Конечно, это займет миллионы лет, но Ричард Докинз уверен: разумные существа будущего, произошедшие от крыс, реальнее, чем мы думаем.

Медведи. Человек, конечно, не самый сильный хищник, но уж точно хищник-виртуоз. Крупные и опасные звери отступили перед оружием, которое мы изобрели для защиты собственной жизни. Но стоит только вывести из игры человека, на авансцене появятся такие животные, как львы, тигры и медведи, готовые сражаться за выживание. Если их оставить на достаточно продолжительное время в состоянии борьбы за доминирование на планете, они начнут эволюционировать, развивая свой интеллект. Такого мнения придерживает Эшли Беннисон, молодой ученый из Эксетерского университета в Англии. В интервью изданию PS Mag он отметил, что из крупных млекопитающих считает медведей наиболее перспективными кандидатами на господствующую роль на планете. Дело в том, что с исчезновением человека увеличится количество травоядных животных (представьте, сколько «освободится» особей, которых мы ежедневно поглощаем), что, в свою очередь, расширит меню для хищников — и сделает их еще сильнее. На фоне этого пищевого изобилия умные млекопитающие получат хорошие шансы для развития. Именно богатство и доступность пищи способствовала скачку, который проделал человек от «достаточно умных хищников-собирателей приматов» до современного человека. Такой же скачок могли бы совершить и медведи.

Собаки. Если вы бывали в развивающихся странах, то наверняка видели, что собаки уже «руководят» отдельными участками планеты. В больших городах типа Мумбаи огромные стаи одичавших собак оккупировали некоторые районы, из-за чего в ночное время туда просто невозможно зайти. Только лишь в этом городе за период 1994—2015 гг. более 1,3 млн человек подверглись нападению собак, включая 434 летальных случая. При этом номинально считается, что городом управляют люди.

Как только людей уничтожит какой-нибудь смертельный вирус, собаки смогут занять города. Руины мегаполисов наводнятся гигантскими собачьими стаями. Бывший «друг человека» будет рыть траншеи и сражаться с крысами за остатки мяса. Глобальная катастрофа могла бы спровоцировать массовый рост популяции собак, и это привело бы к любопытным последствиям.

Уже сейчас собаки известны как одни из самых умных животных. У них непростые социальные отношения, они испытывают эмоции, во многом схожие с эмоциями человека, например, способны к сопереживанию. Мозг собаки — это, выражаясь метафорически, плодотворная почва для интеллектуального развития и эволюции. Как минимум, стаи собак смогут контролировать наши разлагающиеся города лишь за счет своего количества.

Муравьи. Оставив мир млекопитающих, обратимся к насекомым. Муравьи, конечно, не похожи на созданий, которые способны потеснить человека на Земле. Однако не стоит обманываться на их счет: возможно, именно муравьи будут управлять планетой в будущем.

Вдумайтесь: на сегодняшней день планету населяют триллионы муравьев, тогда как людей всего лишь 7,3 млрд. Их суммарный вес — если можно было бы поместить на чашу весов всех людей и всех муравьев — значительно превышает наш. И они уже выигрывают у многих других существ по части развития интеллекта. Да, каждый муравей по отдельности пока что не может сравниться с некоторыми животными, но если брать целый муравейник, то речь идет о коллективном разуме.

Коллективное сознание муравьев — сложное явление. Колонии муравьев уже научились выращивать различные виды грибов, а также разводить тлей в качестве домашнего скота. Муравьи используют военную тактику: например, выдвигая на передовую наиболее слабых членов колонии, оставляя в тылу самых мощных и боевых особей. У них есть все средства, чтобы расширяться и захватывать территории. На данный момент существует супер-колония муравьев, охватывающая почти всю территорию Калифорнии, ведущая затяжную войну с аналогичной по масштабу колонией в Мексике. Было бы сложно не увидеть здесь параллели с человечеством.

Свиньи. «Планета свиней» звучит как название какого-то дикого фильма, хотя это гораздо ближе к реальности, чем, например, «планета обезьян». На сегодняшний день на планете осталось не так много обезьян, а вот свиней несравнимо больше — их просто огромное количество. И они вовсе не так глупы и не так просты, как кажется. Социальные структуры свиней непростые, а сами особи демонстрируют эмпатию. Они используют социальное воздействие, способны манипулировать другими свиньями, обладают долгосрочной памятью и учатся с поразительной скоростью. Кроме того, свиньи — одни из тех немногих животных, которые спариваются ради получения удовольствия. По некоторым оценкам, свиньи даже более интеллектуально развиты, чем собаки.

Один рывок к огромной, глобальной популяции — и свиньи смогут достичь той ступени, на которой находимся сейчас мы.

Осьминоги, пока они не на блюде, внушают ужас: они очень сильные, умные, ловкие. Они способны обучаться путем наблюдения и могут использовать психологические ухищрения. Мозг осьминога — один из самых высокоразвитых среди беспозвоночных, вдобавок он расположен вокруг пищевода, т. е. даже выстрел в голову не сразит моллюска. Однако причины, по которым осьминог может занять место человека, совсем другие. И они поистине устрашающи.

Относительно размеров тела, у осьминогов довольно большой мозг. А еще у них крупные глаза, с хрусталиком, похожие на человеческие, которые позволяют видеть примерно так же, как видим мы. Определенное превосходство добавляет человеку наличие большого пальца на руках. У осьминога целых восемь подобных инструментов: их щупальца куда более функциональнее, чем наши руки.

Осьминоги наблюдают за поведением друг друга, осваивая новые повадки — это может быть хорошей основой для создания сложных социальных отношений, формирования сообщества осьминогов на костях человеческого рода. В общем, осьминоги настолько перспективны для мирового господства, что биолог, профессор Рассел Бёрк, удивляется, почему они еще не захватили мир.

Еноты. Если вы считаете, что еноты совсем не похожи на человека, вы заблуждаетесь. Большинство живых существ оказалось в этом списке, потому соответствуют двум важным критериям: у них сложные социальные структуры и развитый интеллект. Все это есть и у енотов. К тому же они уже сталкивались с теми сложностями, которые испытывает человек — особенно в городской среде. Как только эти сложности вдруг возникнут — допустим, будет происходить медленно развивающийся апокалипсис — еноты будут готовы к эволюционному скачку, к мутациям, которые помогут развить интеллект.

Да, вероятность того, что еноты эволюционируют до такой степени, что начнут возводить небоскребы и проектировать автомобили, невелика. Но мысль о том, что они смогут плавно развиться в какие-то более крупные формы, склонные к доминированию, реальна. Как и крысам, енотам потребуются миллионы лет для подобной эволюции, но если человечество исчезнет, эти годы пролетят незаметно.

Тараканы. Именно эти малоприятные существа действительно могут перенести ядерный взрыв, а 10% тараканов вообще не восприимчивы в смертельным дозам радиации. Тараканы развиваются с бешеной скоростью: например, они выработали устойчивость к токсичным средствам дезинфекции всего за десятилетие. Это все равно как если бы иммунитет человека всего за несколько поколений стал невосприимчив в цианистому калию. Да, и размножаются они тоже невероятными темпами. Выходит, тараканы не только способны выжить после ядерной войны, но и достойно поддержать свою популяцию. Смогут ли они достичь человеческого уровня в развитии интеллекта? Вряд ли. Но дайте им пару миллионов лет для развития безо всякой конкуренции — и кто знает…

Обезьяны. Обезьяны не могут похвастаться большой популяцией, количество особей большинства видов немногочисленно. По этой причине у них не так много шансов доминировать на планете, как, скажем, у собак. Однако стоит подумать и о таком сценарии: что, если апокалипсис станет следствием какой-нибудь программы по защите обезьян, в ходе которой невероятно увеличится их численность? Тогда, действительно, не придется ждать, пока остынет тело последнего человека, чтобы обезьяны захватили власть.

Крупные приматы — гориллы, шимпанзе, орангутаны, бонобо — очень умные. Действительно умные. Их можно обучить языку жестов и другим видам коммуникации. В их сообществе сложнейшая иерархия, достойная конкуренции с человеческой. Они используют инструменты, проявляют эмпатию, способны обучаться, наблюдая за другими, и могут планировать. Известны случаи, когда обезьяны охотились с оружием. Они почти такие же, как мы, только крупнее. У них уже есть все, чтобы догнать человека в интеллектуальном развитии. Вернее, кое-что им все-таки еще требуется: полное отсутствие человека на планете. Так, если случится ядерный взрыв, обезьяны вымрут вместе с нами. Но если появится вирус, который убивает только человека, и убьет поголовно всех, то наступит эпоха обезьян.

Вольбахия. Это бактерия-паразит, и у нее есть шансы управлять миром не только тогда, когда вымрет человечество. У нее есть эти шансы уже сейчас. Вольбахия руководит судьбой тысячей особей. Бактерии живут внутри клеток насекомых (почти у 2/3) и членистоногих, и власть их над своими хозяевами поразительна. Так, бактерии могут поменять пол существа (!) с мужского на женский, увеличив свои шансы на распространение (с помощью яиц, которые откладывают самки). Находясь внутри более сложных организмов, они способны убить эмбрион, если это самец, или изменить семя таким образом, что оно будет способно к зачатию только самок. Они могут встраиваться в ДНК хозяина, вызывая различные эволюционные мутации. Иными словами, в их руках — эволюция многих существ. Конечно, вольбахия не опасна как организм, способный к интеллектуальному развитию. Но в постапокалиптичном мире этот интеллект им может и не понадобиться, чтобы решить судьбу других созданий и стать доминирующим живым существом на планете.