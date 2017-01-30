Игры турнира по хоккею среди дворовых команд на кубок главы города Игоря Пушкарёва продолжаются во Владивостоке. Одну из зрелищных игр в минувшие выходные посетил фотограф газеты "Владивосток" Алексей Воронин. РИА VladNews публикует фоторепортаж.
Хоккей по-владивостокски
Фоторепортаж на РИА VladNewsВладивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.
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