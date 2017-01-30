Хоккей по-владивостокски

20:20 Во Владивостоке произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации края Фото и Видео

16:13 Тяжелоатлеты Приморья вновь почтили память тренера Павла Лаптёнка Видео

15:53 Умирающий хищник вышел навстречу к людям в поисках помощи Фото

15:43 Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае Фото

15:34 Многодетные семьи Владивостока получают бесплатные земельные участки Фото

Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

- Вряд ли, это все «показуха» - Думаю, да - Ничего не поможет против "Пушистика" и "Боярышника"

Электронные версии