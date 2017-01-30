Создан гибрид человека и свиньи

На 99,999% свинья, на 0,001% человек

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Ученые из Института Солка (США) впервые создали эмбрион, состоящий из клеток двух разных организмов - человека и свиньи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Научную Россию». В созданном в пробирке эмбрионе лишь 0,001% человеческих клеток, но это важное достижение на пути искусственного выращивания органов для пересадки. Статья опубликована в журнале Cell.

В эксперименте в свиной зародыш были внедрены стволовые клетки человека с помощью технологии CRISPR/Cas9. Затем зародыш подсадили свиноматке, где он развивался обычным образом. Через какое-то время стволовые клетки преобразовались в клетки, которые предшествуют различным видам тканей.

Так как зародыш свиньи развивается в три раза быстрее, чем человеческий, одной из главных трудностей было найти правильное время для имплантации человеческих клеток.

Всего ученые создали около 2000 эмбрионов, но лишь 186 из них развивались дольше 28 дней. Это не слишком успешный результат, но все же первый удавшийся эксперимент подобного рода.

Главная цель подобных исследований в том, чтобы научиться выращивать человеческие органы, пригодные для пересадки. Будучи выращенным из собственных клеток человека, такой орган лучше приживется, резко снизится риск отторжений.