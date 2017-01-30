Самые актуальные события на VladNews за 30 января 18:33, 30 января Самые актуальные события на VladNews за 30 января
Банк 17:46, 30 января Банк "Приморье": Делать заявления о версиях произошедшего преждевременно
Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса 16:41, 30 января Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса
Новостная лента
Январь, 30 понедельник
20:20
​Эксперты: Появление петиции об отставке Миклушевского – закономерно Эксклюзив
20:20
Во Владивостоке произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации края Фото и Видео
20:20
Кто будет управлять Приморьем? Эксклюзив
20:12
​Экономист: ЦБ посылает нам сигналы о покупке долларов
19:46
Создан гибрид человека и свиньи
19:16
Шойгу стал братом Путина
18:45
​Под реактором «Фукусимы» захоронены ядерные отходы
18:33
Самые актуальные события на VladNews за 30 января
18:01
Совет ветеранов Владивостока отпразднует 30-летний юбилей
17:46
Банк "Приморье": Делать заявления о версиях произошедшего преждевременно
17:42
Приморского фермера заставят платить за кучу навоза
17:36
Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: последние новости
17:29
В Приморье на свиноферме обнаружили действительно свинскую жизнь животных
17:26
Топ-10 животных, способных создать цивилизацию
17:18
Как приморцы встречают наступление Китайского Нового года? Видео
17:10
Хоккей по-владивостокски Фото
17:04
Дачникам Владивостока рассказывают о том, как правильно выращивать те или иные культуры Фото
16:53
Приморцы против платных парковок в центре города
16:42
Кофе способно излечить от некоторых болезней, - ученые
16:41
Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса
16:29
Завтра во Владивостоке будет солнечно и маловетрено
16:13
Тяжелоатлеты Приморья вновь почтили память тренера Павла Лаптёнка Видео
16:04
Во Владивостоке проходит проверка по загрязнению Золотого Рога
16:01
Что можно попробовать в ресторане приморского казино? Фото
15:53
Умирающий хищник вышел навстречу к людям в поисках помощи Фото
15:43
Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае Фото
15:42
Владивостокский автолюбитель сбил женщину - и скрылся с места ДТП Эксклюзив
15:34
Многодетные семьи Владивостока получают бесплатные земельные участки Фото
15:24
На что идут приморские рыболовы ради своего увлечения? Видео
15:20
В Приморье оштрафована ленивая фирма
15:17
Два человека с затонувшего в Тихом океане судна найдены живыми
15:09
Пьяный таксист устроил ДТП в Приморье
15:06
Детёнышам спасенной в Приморье тигрицы дали имена
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса

А их друзья - снимают видео на смартфоны
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В Приморье родители и автомобилисты бьют тревогу: с запада России на Дальний Восток пришла детская мода на перебегание дорог как можно близко к едущему автомобилю. И у такой "забавы" есть свое название - "игра" "Беги или умри!" (одноименное с названием приложения), сообщает корреспондент РИА VladNews. Сообщение об этом распространилось по родительским группам в различных мессенджерах.

При этом, как рассказывают уже едва не попавшие в ДТП автомобилисты, происходящее снимается на видео вторым подростком, стоящим на обочине. Поэтому они просят других автолюбителей быть внимательнее на дорогах и не превышать скорость - а лучше вообще ее сбрасывать до минимально возможной, если на обочине стоят подростки.

Очередное подростковое увлечение сложно назвать чем-то иным, кроме как модой. Она как известно, быстротечна, и скорее всего, пройдет скоро. Но за это время могут погибнуть дети - а кто-то из взрослых успеет сесть на скамью подсудимых.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Завтра во Владивостоке будет солнечно и маловетрено
16:29, 30 января 2017 Завтра во Владивостоке будет солнечно и маловетрено

Осадков не ожидается

Во Владивостоке проходит проверка по загрязнению Золотого Рога
16:04, 30 января 2017 Во Владивостоке проходит проверка по загрязнению Золотого Рога

Проверяют стоявшие у причала суда

Умирающий хищник вышел навстречу к людям в поисках помощи
15:53, 30 января 2017 Умирающий хищник вышел навстречу к людям в поисках помощи

Спасти тигрицу не удалось

Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае
15:43, 30 января 2017 Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае

В этом году гостям и участникам мероприятия будут открыты новые форматы и возможности

Многодетные семьи Владивостока получают бесплатные земельные участки
15:34, 30 января 2017 Многодетные семьи Владивостока получают бесплатные земельные участки

Участники приняли участие в жеребьевке

Детёнышам спасенной в Приморье тигрицы дали имена
15:06, 30 января 2017 Детёнышам спасенной в Приморье тигрицы дали имена

В голосовании приняли участие более 1,5 тыс. человек

Любовный гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2017 года
15:04, 30 января 2017 Любовный гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2017 года

Что ждет интересного знаков в ближайшее время