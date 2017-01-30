Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса

А их друзья - снимают видео на смартфоны

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В Приморье родители и автомобилисты бьют тревогу: с запада России на Дальний Восток пришла детская мода на перебегание дорог как можно близко к едущему автомобилю. И у такой "забавы" есть свое название - "игра" "Беги или умри!" (одноименное с названием приложения), сообщает корреспондент РИА VladNews. Сообщение об этом распространилось по родительским группам в различных мессенджерах.

При этом, как рассказывают уже едва не попавшие в ДТП автомобилисты, происходящее снимается на видео вторым подростком, стоящим на обочине. Поэтому они просят других автолюбителей быть внимательнее на дорогах и не превышать скорость - а лучше вообще ее сбрасывать до минимально возможной, если на обочине стоят подростки.

Очередное подростковое увлечение сложно назвать чем-то иным, кроме как модой. Она как известно, быстротечна, и скорее всего, пройдет скоро. Но за это время могут погибнуть дети - а кто-то из взрослых успеет сесть на скамью подсудимых.