Второй этап конкурса «Ещё раз про любовь» пройдёт завтра во Владивостоке

Подано 20 заявок

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Завтра, 31 января, в 16 часов в малом зале городского Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдёт второй этап городского конкурса «Ещё раз про любовь», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как сообщили организаторы мероприятия – Дворец детского творчества и управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, на втором этапе – конкурсе «Интеллектуальный», школьникам предстоит проявить знания в самых разных областях – от живописи до кинематографа. Участие в нём принимают по 5 человек от каждой команды.

К слову, в этом году в оргкомитет конкурса подано 20 заявок от общеобразовательных учреждений Владивостока. Конкурс «Ещё раз про любовь» проходит в три этапа. Итоги первого - конкурса видеороликов «Первое свидание» - уже подведены. В следующий этап прошли 12 команд. Это школы №№ 23, 28, 33, 45, 50, 54, 57, 58, 78, 80, 83 и молодежное движение «СТРИЖ».

Финал городского конкурса «Ещё раз про любовь» состоится 14 февраля. Ребята поучаствуют в литературном конкурсе, разыграют пантомиму и исполнят два танца - бальный 18-19 веков и танец 20-21 веков.

Подробная информация по тел.: 269-56-08 - Елена Николаевна Долматова.