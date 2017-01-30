Совет ветеранов Владивостока отпразднует 30-летний юбилей

Большому праздничному мероприятию будут предшествовать торжественные мероприятия

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Владивостокский совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, который объединяет сотни ветеранов приморской столицы, отпразднует в этом году свой 30-летний юбилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В минувшую пятницу, 20 января, в администрации города прошла рабочая встреча, посвященная вопросам подготовки к праздничному мероприятию. В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева, заместитель председателя Совета ветеранов Владимир Макаров, специалисты администрации города и исполнители контракта по проведению праздничного юбилейного мероприятия в честь 30-летия Совета ветеранов.

Как было отмечено в ходе встречи, торжественное собрание, приуроченное к праздничной дате, состоится 1 марта в Доме офицеров флота. Гостей ждёт насыщенная и интересная программа: выступление творческих коллективов, выставка фотографий и многое другое. Планируется, что торжество начнется в 12 часов.

В рамках прошедшей встрече заместитель председателя Совета ветеранов Владимир Макаров рассказал также о том, что большому праздничному мероприятию будут предшествовать торжественные мероприятия, которые Совет ветеранов проведет во всех пяти районах Владивостока.