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Дачникам Владивостока рассказывают о том, как правильно выращивать те или иные культуры

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Союз садоводов при поддержке администрации Владивостока продолжает проводить лекции, посвященные выращиванию и разведению различных культур, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Так, в минувшую пятницу, 20 января, занятие было посвящено георгинам.

Специалист Ботанического сада-института ДВО РАН Ольга Шелехова рассказала о том, какие сорта георгинов можно встретить в Ботаническом саду, как правильно ухаживать за этими цветами и какие сорта пользуются большей популярностью.

«Сейчас среди садоводов всё больше популярны низкие сорта георгинов, - отметила Ольга Шелехова. - Многообразиие этих цветов поражает. В мире зарегистрировано порядка 15 тысяч сортов, а в Ботаническом саду Владивостока можно полюбоваться цветением 120 сортов георгинов».

Специалист также рассказала о том, как правильно ухаживать за этими цветами, а также ответила на вопросы владивостокских дачников.

Отметим, что предстоящее занятие, которое состоится 3 февраля, будет посвящено тюльпанам. Лекция традиционно пройдёт в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2 этаж). Начало в 14 часов. Вход свободный.

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