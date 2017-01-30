Во Владивостоке произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации края

Двойной наезд произошел на острове Русском

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в конце минувшей недели произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации Приморского края (АПК), сообщает РИА VladNews. Как рассказали очевидцы ДТП , внедорожник Toyota Land Cruiser с госномером, закрепленным за администрацией региона, протаранил Suzuki Escudo на Университетском проспекте на острове Русский. Авария произошла рядом с поворотом на Приморский океанариум.

Как рассказали очевидцы, Land Cruiser двигался с явным превышением скорости. Автомобиль взял на таран Escudo, протащил пару десятков метров и едва не перевернул. Когда внедорожники остановились, из автомобиля-виновника вышли граждане и устроили самую настоящую "разборку" в стиле 90-х (один из них скрутил номера и скрылся с места аварии). Вину в произошедшем пытались "повесить" на людей из Escudo (семейная пара).

"Наезды" не прекратились и с прибытием экипажа ДПС.

По предварительной оценке, ремонт Suzuki Escudo обойдется его владельцам в сумму около 0,5 миллиона рублей.

По неофициальным данным, одним из пассажиров был начальник одного из отделов АПК, близкий к госзакупкам. По информации от источника РИА VladNews, когда информация о ДТП появилась в Сети, неизвестные лица, представившиеся сотрудниками краевой администрации, звонили и пытались оказать давление, чтобы данные об аварии были убраны из известного паблика.

"АПК, губернатор и прочая тусовка, к вам вопрос: не пора ли вылезти из 90-х и 2000-х и начать работать и вести себя как цивилизованный мир 2017 года?" - предлагает автор одного из постов в соцсетях.