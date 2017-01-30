Приморцы против платных парковок в центре города

Пользоваться общественным транспортом хотят далеко не все

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Всероссийский автомобильный портал Drom.ru предложил своим пользователям принять участие в опросе "Вы за платную парковку в центре города?" сообщает РИА VladNews со ссылкой на Дром.Ру. Всего в опросе приняли участие 21 328 человек.

35,5% опрошенных ответили, что однозначно против платных парковок в центре города. Не отстали от них и те, кто вовсе не против - 24,2% "за" платную парковку. 30,7% так и не смогли дать точный ответ: 18,1% склонны ответить да, чем нет, а 12,6% наоборот. И только 8% приморцев ответили, что там, где они живут, нет проблем с парковкой в центре города.

Житель Владивостока отметил, что те, кто выбрал вариант "против" работают в центре, а это значит, что платные парковки в центре города в первую очередь не в их интересах.

Другой житель приморской столицы, по всей вероятности выбравший вариант "за", считает, что это единственный способ избежать пробок. Как вариант - ограничить использование личного транспорта и развить общественный.

Один из респондентов поделился своим мнением: "В принципе не против, но только, если в центре ничего не останется, кроме администрации, мэрии и прогулочных площадей для гостей города. Все остальное должно быть грамотно архитектурно распределено подальше от центра, но с хорошими подъездами и бесплатной парковкой."



