Во Владивостоке проходит проверка по загрязнению Золотого Рога

Проверяют стоявшие у причала суда

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор проводит во Владивостоке проверку по факту разлива нефтепродуктов в рыбном порту, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На минувшей неделе был установлен факт загрязнения нефтепродуктами. Следы дизельного топлива были обнаружены на льду и воде. Под подозрение попали ранее стоявшие у причала суда.

С целью установления виновника загрязнения акватории инспекторами управления были проверены сами суда, судовая документация, сделаны соответствующие замеры в топливных танках и т.д. в соответствии с установленным порядком.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.