Что можно попробовать в ресторане приморского казино?

В Tigre de Сristal продемонстрировали уникальное меню кухни «Nikkei»

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Впервые во Владивостоке с 25 по 29 января гостям ресторана «Каскад» казино Tigre de Сristal продемонстрировали уникальное меню кухни «Nikkei», разработанное под руководством именитого шеф-повара Панайотиса Вунасиса, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Кухня «Nikkei» сочетает в себе японские традиции минимализма и оригинальные латиноамериканские ингредиенты. Сам термин «Nikkei» обозначает гремучую смесь японской и перуанской кухни, которая сложилась в Перу, благодаря огромному количеству эмигрантов из Японии.

Автор дегустационного меню работал в разных странах Европы и Латинской Америки, где кухня «Nikkei» завоевала большую популярность. При разработке оригинального меню Панайотис Вунасис постарался передать сочетание сложной кухни под легким соусом ингредиентов, которые можно купить в любом супермаркете Владивостока. В блюдах кухни соединяются традиционные продукты и методы двух стран: сырая рыба, рис, васаби, водоросли, соя, кукуруза, картофель, чили, авокадо и многочисленные специи и пряности.

Панайотис Вунасис приехал во Владивосток впервые по приглашению бренд-повара ресторана «Каскад» Симоса Зервасома.

«Мне нравится экспериментировать и постоянно совершенствовать свое мастерство в приготовлении блюд, поэтому я с удовольствием принял приглашение приехать в Россию. Кроме Владивостока и двухдневного пребывания в Москве больше нигде в России не был, но мне очень хочется побывать в других городах», - поделился впечатлениями Панайотис Вунасис.

Для желающих научиться готовить оригинальную кухню в домашних условиях на территории ресторана был проведен первый мастер-класс под руководством самого автора. В дальнейшем подобные уроки кулинарного мастерства руководство ресторана «Каскад» планирует проводить регулярно: «В приготовлении блюд важно отдавать частичку себя и чувствовать каждый ингредиент. Либо ты отдаешься с душой, либо ничего не получится!».