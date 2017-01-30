Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае

В этом году гостям и участникам мероприятия будут открыты новые форматы и возможности

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Началась активная подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Ожидается, что участниками выставки станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организатора.

Генеральным партнером Vladivostok Boat Show 2017 выступит «Саммит Моторс Владивосток», официальный дилер Toyota и Lexus.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

В этом году Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате, и теперь это не просто традиционная выставка. В программу будут включены демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.

Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет себе занятие по интересам!

В этом году вместе с открытием Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под Парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба "Семь футов". В гонке может принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.