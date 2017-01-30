Умирающий хищник вышел навстречу к людям в поисках помощи

Спасти тигрицу не удалось

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В ночь с 28 на 29 января в департамент охотничьего надзора Приморского края поступило сообщение, о том, что в 60 км. от Лучегорска, недалеко от поселка Грибной, на лесовозной дороге находится раненый тигр, сообщает РИА VLadNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра». На место незамедлительно выехала оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком охотнадзора, работающая в том числе при поддержке Центра «Амурский тигр».

Молодой тигр вышел на дорогу и спрятался под полуприцеп лесовоза. Однако, к тому моменту, когда на место, обозначенное очевидцами, прибыла оперативная группа охотничьего надзора, тигр уже не подавал признаков жизни.

«Несмотря на то, что специалисты прибыли достаточно быстро, они не смогли спасти тигрицу. Если быть объективными, у них не было шансов ей помочь: тигрица слишком поздно «обратилась» за помощью к людям. Сейчас же, после первичного осмотра, можно сказать, что тигр сильно истощен, по сути - «скелет». Одна из передних лап имеет сильнейшие повреждения, из-за которых животное не могло охотиться, что скорее всего и стало причиной голодания. Экспертиза даст точные ответы на все вопросы, главный из которых - как и при каких обстоятельствах тигрица получила ранение» - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр», к.б.н. Сергей Арамилев.

Скорее всего, животное сознательно вышло к людям за помощью, но хищник был обречен. Сильное истощение в результате травмы конечности и обморожение не оставляли животному шансов на выживание.

«Досадно, что тигр не дождался нас совсем немного. Мы не смогли помочь, хотя и понимаем, что, чтобы его спасти он должен был оказаться в руках людей на 7-10 дней раньше. Уши и треть хвоста были каменные - это говорит о том, что они отмерзли уже давно. При такой степени истощения странно, как ей вообще удалось выйти к людям», - комментирует инспектор оперативной группы департамента охотничьего надзора Андрей Орел.

Пострадавший тигр – трехгодовалая красавица – тигрица. Сейчас специалистам предстоит выяснить, при каких обстоятельствах самка амурского тигра фактически лишилась одной конечности.

«По одной из версий, тигр долго сидел где-то в капкане или иной ловушке. Сейчас наши инспектора, совместно с сотрудниками внутренних дел, ищут место, где могло произойти это происшествие. Надеемся, нам удастся выяснить, на кого ставились эти капканы или ловушки и каким образом в них попал тигр», - комментирует директор департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Труп тигра доставлен в Центр диагностики и болезней диких животных города Уссурийск для проведения экспертизы.

«Какие-либо выводы делать пока рано. В ближайшее время будет назначена экспертиза, которая даст ответ на вопрос, что произошло с животным, - комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. – Тигра очень жалко, это невосполнимая потеря. Тем более, что это северное Приморье, где выживать тиграм крайне трудно. К тому же, это молодая самка, которая могла бы принести потомство».

Работа группы по разрешению конфликтных ситуаций охотничьего надзора Приморского края поддерживается Центром «Амурский тигр» и WWF России.