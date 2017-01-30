В ходе проведения проверки в отношении одной из животноводческих ферм, принадлежащей владельцу ЛПХ, сотрудниками Уссурийского отдела Управления Россельхознадзора Приморья выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил по обустройству территории: навоз складируется кучами, без влагонепроницаемой площадки, в непосредственной близости от животноводческих помещений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данному факту в отношении владельца фермы был составлен протокол об административном правонарушении.
Приморского фермера заставят платить за кучу навоза
Составлен административный протоколВладивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.
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