В Приморье оштрафована ленивая фирма

За непрополотые сорняки

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В отношении пользователя земельного участка сельхозназначения, расположенного на территории Спасского района Приморского края, проведена проверка исполнения предписания об устранении нарушений норм землепользования. Как показала проверка, юрлицо допущенные нарушения норм землепользования (зарастание сорняками) не устранило. По данному случаю в отношении пользователя участка постановлением мирового суда вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.