В отношении пользователя земельного участка сельхозназначения, расположенного на территории Спасского района Приморского края, проведена проверка исполнения предписания об устранении нарушений норм землепользования. Как показала проверка, юрлицо допущенные нарушения норм землепользования (зарастание сорняками) не устранило. По данному случаю в отношении пользователя участка постановлением мирового суда вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.
В Приморье оштрафована ленивая фирма
За непрополотые сорнякиВладивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
15:17, 30 января 2017 Два человека с затонувшего в Тихом океане судна найдены живыми
Связь с судном пропала еще утром
15:09, 30 января 2017 Пьяный таксист устроил ДТП в Приморье
На месте происшествия работают сотрудники полиции
14:55, 30 января 2017 Судно с туристами потерпело крушение в Тихом океане
Есть погибшие
14:51, 30 января 2017 Приморские фермеры упорно хотят распространить в Китае аллерген?
Задержана очередная партия зараженного зерна
14:44, 30 января 2017 Пенсионер на "крузаке" сбил молодого парня на пешеходном переходе во Владивостоке
Пострадавший получил травмы головы
13:50, 30 января 2017 Свадьба на Мадагаскаре обернулась похоронами
47 человек погибли
13:41, 30 января 2017 78-летний владивостокский автолюбитель сбил пешехода на "зебре"
Пострадавший получил сотрясение и синяк на лбу