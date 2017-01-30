Приморские фермеры упорно хотят распространить в Китае аллерген?

Задержана очередная партия зараженного зерна

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В Приморье сотрудниками Уссурийского фитосанитарного контрольного поста в ходе проведения мероприятий по фитосанитарному контролю в отношении вывозимых в Китай партий сельскохозяйственной продукции выявлено, что партия продовольственного зерна кукурузы объёмом около 50 кубуметров заражена карантинным для КНР сорным растением - амброзией полыннолистной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Экспорт небезопасного зерна не допущен до проведения предписанной процедуры очистки.

Отметим, что это далеко не первый такой случай. С завидной регулярностью в регионе задерживается предназначенные для экспорта кукуруза и соя, зараженные амброзией. Данное растение является карантинным из-за того, что это быстро распространяющийся сорняк, во время цветения являющийся сильным аллергеном. Все партии возвращаются для проведения очистки.