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Кофе способно излечить от некоторых болезней, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования, которое длилось несколько лет, установили, что кофейный напиток способен защитить человеческий организм от некоторых заболеваний, сообщает РИА VladNews со ссылкой Planet Today.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 130 тысяч человек. Как выяснили эксперты, напиток способен защитить от нейродегенеративных недугов - болезней Альцгеймера, Паркинсона и подобных.

Как оказалось, кофеин является действенным профилактическим средством от цирроза печени — если, конечно, не запивать кофейный напиток алкоголем. Также напиток может препятствовать развитию мерцательной аритмии. Правда, если она уже у вас есть, то лучше все-таки не пить кофе.

Плюс, кофеин способствует эффективной работе поджелудочной железы, то есть, употребление кофе может препятствовать развитию сахарного диабета.

Как отмечают ученые, что среди участников эксперимента были и те, кто за день выпивает по шесть чашек кофе. В результате исследование повышение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний не наблюдалось.

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