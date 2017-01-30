В Приморье на свиноферме обнаружили действительно свинскую жизнь животных

Поросята еще и жили в одном загоне с кошками

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Кучи навоза, необорудованные свинарники, незаполненные журналы, упущенные сроки вакцинации и нарушение «животного соседства» - таким предстало перед инспекторами Россельхознадзора крупное приморское сельскохозяйственное предприятие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Внеплановая выездная проверка проводиалсь в свиноводческом предприятии в селе Ленинское Хорольского района. Оказалось, что кооператорами не выполняются как правила ведения журналов учета, так и условия, при которых должны выращиваться здоровые животные.

Прежде всего, на предприятии не вносились данные в журнал регистрации больных животных, не составлялись акты о проведенной дезинфекции стойла и убойной площадки, а также отсутствуют сведения и документы о проведении ревакцинации поросят.

На местности инспекция выяснила, что навоз на площадки для карантинирования не вывозят, специальные места для содержания слабых и больных животных не оборудованы, а вместе со свиньями в загоне обитают кошки, что запрещено ветеринарными правилами. Судя по картине, которую застали инспекторы Россельхознадзора, такое соседство животным, в отличие от людей, оказалось по нраву. Кошки уютно спали прямо на спинах сбившихся в кучу поросят.

Со всеми нарушениями председатель кооператива согласился и пообещал в указанные сроки их полностью устранить. Свиноводческое предприятие оштрафовано на 10 тысяч рублей.