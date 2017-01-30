Шойгу стал братом Путина

Малышам дали необычные имена

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Семья Джураевых, проживающая во Владимирской области, назвала появившегося на свет в воскресенье, 29 января, сына в честь нынешнего министра обороны России - новорожденный получил имя Шойгу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Мальчик родился весом 3 килограмма 200 грамм, рост 50 сантиметров. Его полное имя Джураев Шойгу Хурмедович.

Имя для мальчика выбирал его дедушка Рахмон Джураев. Свой выбор он объяснил так: «Сергей Шойгу поднял с колен МЧС России, поэтому он достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь».

В Александровском роддоме отметили, что младенец здоров и вскоре будет выписан домой.

Напомним, что новорожденный малыш приходится двоюродным братом 2-летнему мальчику из этого же семейства, который в январе получил имя Путин. Раньше его звали Расул, но затем родители сменили мальчику имя по идее дедушке.

Отметим, что семья Джураевых живет в России в общей сложности семь лет: два года в деревне Легково Владимирской области и пять — в Москве. Члены семьи родом из Таджикистана, но имеют российское гражданство.