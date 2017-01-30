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Политика и экономика

Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: последние новости

Заявление на бесплатную приватизацию можно подать до 28 февраля
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Согласно последним новостям из Госдумы РФ, срок бесплатной приватизации жилья был продлен. В новом законопроекте говорится, что стать владельцем квартиры, в которой вы проживаете, можно будет до 1 марта 2017 года. 


Отметим, что срок бесплатной приватизации переносился неоднократно, но в этот раз ее дата считается окончательной. В будущем приватизация недвижимости будет также возможна, но уже на платной основе.

Будет ли продлена приватизация жилья после 1 марта 2017 года

Следует заметить, что бесплатная приватизация квартир началась в России еще в 1992 году. Те квартиры, которые находились на учете в муниципальном (либо федеральном) жилищном фонде стали активно оформляться как частная собственность граждан, которые были в них прописаны ранее.

На данный момент уточняется, что заявления на бесплатную приватизацию жилья принимаются исключительно до 28 февраля 2017 года. На следующий день эта процедура уже будет платной.


Будет ли продлена приватизация жилья после 1 марта 2017 года

Что же ждет граждан в вопросе приватизации после 1 марта 2017 года: данный процесс станет платным. Всем, кто захочет получить в свою собственность жилищные помещения, нужно будет покупать их у государства. Данная процедура пока отсутствует на законодательном уровне. Поэтому вопрос о цене, по которой будет осуществляться процесс платной приватизации, остается открытым.

Те, кто стоят в очереди на получение жилья смогут воспользоваться некоммерческим наймом жилья. То есть очередники смогут получить социальное жилье только в аренду, но не в свою собственность.

Также не исключено, что бесплатная приватизация будет продлена отдельным категориям населения, но для всех остальных она станет окончательно платной.

Будет ли продлена приватизация жилья после 1 марта 2017 года. Будет ли продлена бесплатная приватизация в Крыму?

Напомним, что бесплатную приватизацию жилья должны были отменить еще после 1 марта 2016 года. Однако тогда этот срок был продлен в большей степени из-за жителей Крыма, которые совсем недавно получили российское гражданство. До вступления в состав России на этой территории действовали совсем друге правила и процесс приватизации не был столь актуальным.

Приватизированным было около 10% всего жилого фонда. За год жители полуострова имели возможность совершить процесс получения права собственности на жилье. Свежие новости по данному вопросу отсутствуют, а это значит, что Крым и Севастополь не станут исключениями и процесс приватизации после 01.03.2017 года продолжен не будет.

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