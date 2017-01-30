В Великобритании выжила крошечная девочка

Врачи долго боролись за жизнь малышки

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В Великобритании врачи смогли выходили крошечную новорожденную девочку, во что сами медики изначально и не верили: малышка Франческа родилась весом 623 грамма, на сроке 25 недель - через два дня после той грани, которая в Великобритании считается порогом жизнеспособности плода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Fishki.net. Родись ребенок на 48 часов раньше - и никто не стал бы оказывать ей помощь, таков британский закон.

После рождения Франчески врачи не верили, что малышка будет жить: ее маме дали побыть с ней несколько часов - и поместили в отделение интенсивной терапии.

В тот момент ступни девочки были размером с пенни. Как рассказала мать девочки, «Я думала, что дитя все еще было больше похоже на плод. Ее кожа была прозрачной, и у нее не было бровей и ресниц. Ее глаза еще не были открыты. Она была просто нереально крошечная, ужас. Нам сказали, что она не выживет. Она сразу подхватила кучу инфекций."

Родилась девочка в апреле 2016 года и только недавно была выписана из больницы. Несколько месяцев "чудо-ребенок" (как называют ее сами врачи) сражался с менингитом, сепсисом и проблемами с легкими. За жизнь Франчески боролись 15 медиков.

Началось все с того, что девочка не могла сделать первый вдох в течение 11 минут. В дальнейшем ребенок перенес 15 переливаний крови, а также лазерную операцию на глазах, чтобы не ослепнуть после сканирования. В первые несколько недель жизни ей также пришлось победить менингит, сепсис, два случая отказа легких и проблемы с почками. Через восемь недель Франческа смогла жить без инкубатора.

Стоит отметить, что рождение девочки было неожиданностью для всех: ее 37-летней маме ставили диагноз "бесплодие".