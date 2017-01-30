Многодетные семьи Владивостока получают бесплатные земельные участки

Самые актуальные события на VladNews за 30 января 18:33, 30 января Самые актуальные события на VladNews за 30 января
Банк 17:46, 30 января Банк "Приморье": Делать заявления о версиях произошедшего преждевременно
Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса 16:41, 30 января Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса
Новостная лента
Январь, 30 понедельник
20:20
​Эксперты: Появление петиции об отставке Миклушевского – закономерно Эксклюзив
20:20
Во Владивостоке произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации края Фото и Видео
20:20
Кто будет управлять Приморьем? Эксклюзив
20:12
​Экономист: ЦБ посылает нам сигналы о покупке долларов
19:46
Создан гибрид человека и свиньи
19:16
Шойгу стал братом Путина
18:45
​Под реактором «Фукусимы» захоронены ядерные отходы
18:33
Самые актуальные события на VladNews за 30 января
18:01
Совет ветеранов Владивостока отпразднует 30-летний юбилей
17:46
Банк "Приморье": Делать заявления о версиях произошедшего преждевременно
17:42
Приморского фермера заставят платить за кучу навоза
17:36
Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: последние новости
17:29
В Приморье на свиноферме обнаружили действительно свинскую жизнь животных
17:26
Топ-10 животных, способных создать цивилизацию
17:18
Как приморцы встречают наступление Китайского Нового года? Видео
17:10
Хоккей по-владивостокски Фото
17:04
Дачникам Владивостока рассказывают о том, как правильно выращивать те или иные культуры Фото
16:53
Приморцы против платных парковок в центре города
16:42
Кофе способно излечить от некоторых болезней, - ученые
16:41
Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса
16:29
Завтра во Владивостоке будет солнечно и маловетрено
16:13
Тяжелоатлеты Приморья вновь почтили память тренера Павла Лаптёнка Видео
16:04
Во Владивостоке проходит проверка по загрязнению Золотого Рога
16:01
Что можно попробовать в ресторане приморского казино? Фото
15:53
Умирающий хищник вышел навстречу к людям в поисках помощи Фото
15:43
Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае Фото
15:42
Владивостокский автолюбитель сбил женщину - и скрылся с места ДТП Эксклюзив
15:34
Многодетные семьи Владивостока получают бесплатные земельные участки Фото
15:24
На что идут приморские рыболовы ради своего увлечения? Видео
15:20
В Приморье оштрафована ленивая фирма
15:17
Два человека с затонувшего в Тихом океане судна найдены живыми
15:09
Пьяный таксист устроил ДТП в Приморье
15:06
Детёнышам спасенной в Приморье тигрицы дали имена
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Многодетные семьи Владивостока получают бесплатные земельные участки

Участники приняли участие в жеребьевке
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 января, в актовом зале администрации города Владивостока состоялась первая в этом году жеребьевка земельных участков для многодетных семей, сообщает РИА VLadNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Таким образом, в приморской столице всего организовано уже 37 жеребьевок.

Из 8 семей, приглашенных на сегодняшнюю жеребьевку, пришли – 7. Многодетные семьи, не пришедшие сегодня, смогут принять участие в выдаче участков в следующий раз.

На выбор многодетным семьям было представлено 9 участков. Участки сформированы в пригороде Владивостока в районе садового товарищества «Дружба» недалеко от концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена». Один участок расположен на улице Тернейской в пос. Трудовое. Все эти участки были представлены в ходе общественных слушаний в декабре 2016 года.

Мамы, папы и их малыши тянули из ящика карточки с кадастровым номером участка.

После того, как все участники приняли участие в жеребьевке и узнали кадастровые номера своих участков, специалисты рассказали о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы земля была полностью оформлена, а также о том, как получить порубочные талоны. Также участники жеребьевки смогли задать и все интересующие вопросы специалистам.

На сегодня в приморской столице землю получили уже 1950 многодетных семей. Это земля в пригороде Владивостока – от Седанки до поселка Трудовое, в районе Океанской, Спутника, Садгорода, Весенней, в районе бухты Лазурной и в других местах.

К слову, по заказу администрации Владивостока, к участкам для многодетных семей строятся дороги. Так, в районе с/т «Лиман» уже проложена дорога в грунте, завершен первый этап строительства проезда на ул. Курильской.

Специалисты администрации Владивостока продолжают подготовку участков для семей под индивидуальное жилищное строительство.

Для информации:

В соответствии с краевым законом земля многодетным семьям предоставляется бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков, согласно закону, составляет от 7 до 20 соток.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Детёнышам спасенной в Приморье тигрицы дали имена
15:06, 30 января 2017 Детёнышам спасенной в Приморье тигрицы дали имена

В голосовании приняли участие более 1,5 тыс. человек

Любовный гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2017 года
15:04, 30 января 2017 Любовный гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2017 года

Что ждет интересного знаков в ближайшее время

​Устная речь станет обязательным экзаменом в России
14:40, 30 января 2017 ​Устная речь станет обязательным экзаменом в России

В этом году экзамен на знание предмета будут сдавать девятиклассники

Куда во Владивостоке обращаться по фактам незаконной вырубки зеленых насаждений?
14:01, 30 января 2017 Куда во Владивостоке обращаться по фактам незаконной вырубки зеленых насаждений?

За январь нового года выявлены факты незаконного повреждения деревьев

За неделю в ДТП во Владивостоке пострадали 25 человек
13:40, 30 января 2017 За неделю в ДТП во Владивостоке пострадали 25 человек

Зарегистрировано почти 2 тысячи нарушений ПДД

Фильм «Притяжение» собрал за первые три дня в прокате почти 270 млн рублей
13:28, 30 января 2017 Фильм «Притяжение» собрал за первые три дня в прокате почти 270 млн рублей

Кинокартина бьет рекорды по кассовым сборам

Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»
13:12, 30 января 2017 Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Победительниц ждут приятные призы