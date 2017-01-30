Многодетные семьи Владивостока получают бесплатные земельные участки

Участники приняли участие в жеребьевке

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 января, в актовом зале администрации города Владивостока состоялась первая в этом году жеребьевка земельных участков для многодетных семей, сообщает РИА VLadNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Таким образом, в приморской столице всего организовано уже 37 жеребьевок.

Из 8 семей, приглашенных на сегодняшнюю жеребьевку, пришли – 7. Многодетные семьи, не пришедшие сегодня, смогут принять участие в выдаче участков в следующий раз.

На выбор многодетным семьям было представлено 9 участков. Участки сформированы в пригороде Владивостока в районе садового товарищества «Дружба» недалеко от концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена». Один участок расположен на улице Тернейской в пос. Трудовое. Все эти участки были представлены в ходе общественных слушаний в декабре 2016 года.

Мамы, папы и их малыши тянули из ящика карточки с кадастровым номером участка.

После того, как все участники приняли участие в жеребьевке и узнали кадастровые номера своих участков, специалисты рассказали о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы земля была полностью оформлена, а также о том, как получить порубочные талоны. Также участники жеребьевки смогли задать и все интересующие вопросы специалистам.

На сегодня в приморской столице землю получили уже 1950 многодетных семей. Это земля в пригороде Владивостока – от Седанки до поселка Трудовое, в районе Океанской, Спутника, Садгорода, Весенней, в районе бухты Лазурной и в других местах.

К слову, по заказу администрации Владивостока, к участкам для многодетных семей строятся дороги. Так, в районе с/т «Лиман» уже проложена дорога в грунте, завершен первый этап строительства проезда на ул. Курильской.

Специалисты администрации Владивостока продолжают подготовку участков для семей под индивидуальное жилищное строительство.

Для информации:

В соответствии с краевым законом земля многодетным семьям предоставляется бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков, согласно закону, составляет от 7 до 20 соток.