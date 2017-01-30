Завтра во Владивостоке будет солнечно и маловетрено

Осадков не ожидается

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

В минувшие сутки на территории края прошел снег, в результате чего похолодало на 3-8 градусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Минувшей ночью столбики термометров опустились до –14 до –24 градусов, в горных районах до –34 градусов, на побережье –6...–16 градусов.

Во Владивостоке в воскресенье среднесуточная температура воздуха была на 5 градусов выше нормы. Минувшей ночью похолодало до –15...–16 °C.

Сегодня в крае без осадков. Температура воздуха во второй половине дня составит –9...–14 °C, на побережье –2...–8 °C.

Во Владивостоке сегодня солнечно, но ветрено. Температура воздуха во второй половине дня –9...–11 °C.

Во вторник, 31 января, осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Ночью температурный фон понизится еще на 2 – 3 градуса по сравнению с минувшей ночью. Максимальная температура воздуха повысится на 2 – 5 градусов и составит от –11 до +1°C.

Во Владивостоке завтра солнечная, маловетреная погода. Минимальная температура воздуха ночью существенно не изменится. Днем потеплеет до –6...–8 °C.