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Общество

За неделю в ДТП во Владивостоке пострадали 25 человек

Зарегистрировано почти 2 тысячи нарушений ПДД
Фото: nmt-omsk.ru Фото: nmt-omsk.ru
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в 20 авариях во Владивостоке пострадали 25 человек; всего зарегистрировано 436 различных ДТП, из них 256 - с материальным ущербом. Участники 52 столкновений составили европротоколы.

Сотрудники ДПС приморской столицы за этот промежуток времени составили 1 926 протоколов о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 230 протоколов по фактам непредоставления водителями преимущества пешеходам. 69 владивостокцев и гостей города сели за руль пьяными - и попали на патрули ДПС. 33 были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость. Также был зарегистрирован 21 случай выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские правоохранители составили 64 протокола по тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 90 детей, не пристегнутых специальными удерживающими устройствами. 

Правила парковки нарушили 75 автолюбителей. На СВЗТ доставлено 31 транспортное средство.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 304 пешехода, 23 водителя автобусов и 114 таксистов.

Сотрудниками ГАИ Владивостока были составлены 33 протокола по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

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