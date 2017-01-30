Любовный гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2017 года

Что ждет интересного знаков в ближайшее время

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Февраль – короткий месяц, но в какой-то момент может показаться, что его дни тянутся неимоверно долго, а зима никак не хочет уступать место весне. Попытки преодолеть это ощущение, ускорить время, только отнимут уйму сил и энергии, так что следует хорошо подумать, прежде чем назначать какие-то важные встречи и принимать серьезные решения. Лучше провести время с пользой – закончить текущие мелкие дела, исправить ошибки и восстановить давно забытые отношения, особенно любовные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Овен

Для всех Овнов начало февраля будет самым непростым периодом в этом году. В начале недели следует остерегатся конфликтов дома и на работе. Будьте менее резки в отношениях и говорите больше приятных вещей окружающим. Тогда ссор удастся избежать.



Телец

Начало февраля Тельцам запомнится массой неожиданных ситуаций, из которых придется выпутываться. Однако расстраиваться не стоит, так как к концу недели появятся условия и время, чтобы обдумать дальнейшие планы. Ваше будущее будет зависеть только от вас.



Близнецы

В феврале Близнецы будут увлечены исключительно приятными сердечными хлопотами. Главное – держаться в это время подальше от интриг и козней недоброжелателей. А может, у Близнецов появится возможность и вовсе примириться со всеми своими недругами.



Рак

Несмотря на то, что Раки не любят торопиться и суетиться, даже им сложно будет выдержать неспешность первой половины февраля. Однако форсировать события не стоит, все изменится очень скоро – вас пригласят на светское мероприятие, где будет возможность завязать несколько приятных и полезных знакомств.



Лев

В начале февраля Львы будут испытывать недостаток взаимопонимания с коллегами, а вот в личной жизни все будет просто отлично. Недостаток тепла последнего времени вы сполна компенсируете новым головокружительным романом. Ждите конца недели и готовьтесь быть в форме.



Дева

Для Дев февраль будет напряженным месяцем, так как им нужно будет выполнить много накопившихся дел, которые не терпят отлагательства. Однако они со всем справятся легко, продемонстрировав начальству, на что на самом деле способны. В конце недели Дев может поджидать сюрприз – это награда за терпение и труд.



Весы

В феврале Весам стоит упор сделать на любовных и дружеских отношениях. В течение всей недели вы будете чувствовать себя уверенно, и это заметят. Возможно, на выходных некоторые Весы начнут бороться с лишними килограммами, и им это удастся.



Скорпион

Внезапно нагрянувшие в гости друзья или родственники с трудом смогут удержать вас дома. Однако за терпение вы будете вознаграждены материально. Причем именно родственниками.



Стрелец

Стрельцы в феврале будут комфортно ощущать себя на многочисленных публичных мероприятиях. Тем более что благодаря этому они смогут завязать новые полезные знакомства. Главное - не болтать лишнего. Иначе можно потерять хорошего друга или потенциального партнера по бизнесу.



Козерог

Козероги в начале февраля также ощутят медленное течение времени на этой неделе. Им следует взять себя в руки и терпеть, иначе есть шанс попасть в щекотливую ситуацию, выбираться из которой придется до самого лета. Бесконфликтность Козерогов сыграет им на руку в феврале.



Водолей

Последние деньки января принесут Водолеям много радости. Первые дни февраля также будут щедры на несколько приятных поводов. Однако для того чтобы не потерять голову от успехов нужно помнить – удача приходит только к тем людям, которые ее заслуживают.



Рыбы

Рыб в начале недели ждет недолгое затишье. Этой передышкой можно воспользоваться для того, чтобы провести ревизию в любовных отношениях, а также составить планы на весь ближайший год. В выходные дни можно сделать ревизию в своем гардеробе – на пороге новой жизни избавиться от всех ненужных вещей.