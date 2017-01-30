Детёнышам спасенной в Приморье тигрицы дали имена

В голосовании приняли участие более 1,5 тыс. человек

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Стали известны итоги конкурса по выбору кличек двух тигрят, которые были спасены вместе со своей мамой-тигрицей, обитающей сейчас в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Напомним, голодную и обмороженную хищницу обнаружили еще в 2012 году в тайге на юго-западе Приморского края. Тигрица, которую назвали Золушка, прошла курс восстановления и реабилитации и была выпущена на территории заповедника "Бастак" в ЕАО, где на тот момент уже обитал самец Заветный. Спустя 3 года у них появилось потомство - два тигренка-самца. В декабре 2016 года малыши впервые попали в объектив фотоловушек.

На сайте заповедника проводился конкурс по выборы кличек для малышей.Пользователям предлагалось выбрать из 20 вариантов, среди которых - Быдыр, Владимир, Чук, Гек, Оскар, Добрыня, Витязь, Красавчик и другие. В голосовании приняли участие более 1,5 тыс. человек.

По итогам голосования лидерами стали два имени: Принц и Восток. именно эти имена будут вписаны в паспорта животных.

"Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе имен для Золушкиных тигрят. Конкурс завершен, и теперь у них есть имена: Восток и Принц", - сообщили организаторы конкурса на странице приморской общественной организации "Центр "Тигр" в соцсети.