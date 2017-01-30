4 марта в КСК «Фетисов Арена» выступят звезды шоу «Ледниковый период»

Проект за три месяца охватит 40 городов России и зарубежья

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Уже больше 12 лет компания Ильи Авербуха – хранитель легендарных традиций советского и российского фигурного катания – дарит зрителям потрясающие ледовые спектакли с участием звёзд мирового фигурного катания. За время ежегодных гастрольных турне было показано более тысячи шоу, число восхищенных зрителей которых превысило пять миллионов человек.

Илья Авербух:

–Зритель, который приходит на наши выступления, он нас хорошо знает, он уже бывал на наших представлениях. Это такая своеобразная встреча друзей - людей, которые с большим уважением и любовью относятся друг к другу.

В январе 2017 года будет дан старт новому гастрольному туру «Ледниковый период», который за три месяца охватит 40 городов России и зарубежья. Илья Авербух придумал для поклонников фигурного катания новую оригинальную постановку с потрясающей музыкой и яркими костюмами. Её увидят жители Владивостока и Южно-Сахалинска, Тюмени и Екатеринбурга, Омска и Новосибирска, Ярославля и Воронежа, Саратова и Волгограда, Сочи, Ростова-на-Дону и многих других городов.

Участниками гастрольного шоу станут известные актёры, телеведущие, музыканты, за первыми ледовыми успехами которых вся страна каждую субботу следит в программе «Ледниковый период».

ДОРОЖКА ШАГОВ

Продюсерская компания Ильи Авербуха была создана в 2004 году. Больше 12 лет под брендом «Ледовая симфония» мы делали и продолжаем делать уникальные ледовые шоу с участием знаменитых спортсменов. Они объединяют традиции, красоту и страсть отечественной школы фигурного катания с самыми современными технологиями в области проведения спортивно-развлекательных мероприятий.

Наша история полна ярких событий, многие из которых уже вошли в историю и стали неотъемлемой частью развития российского фигурного катания

Билеты от 700 рублей

Возрастное ограничение 12+

Начало шоу в 19.00

Запуск зрителей за час до мероприятия

Приобрести билеты на выступление самых именитых и титулованных звезд фигурного катания и участников телепроекта можно уже сейчас в кассах «Фетисов Арены» и ДАЛЬПАРТЕР, на сайте города VL.RU и в офисе TYSA.ru

Телефон для справок: 8(423)272-00-00, 8(423)230-33-14