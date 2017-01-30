Владивостокский автолюбитель сбил женщину - и скрылся с места ДТП

52-летняя пострадавшая получила перелом бедра

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Неустановленный водитель, находящийся за рулем неустановленного автомобиля, сбил 52-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги в направлении транспортного потока, - и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел в районе дома №83"а" по улице Луговой в 10:15 в пятницу, 27 января. Известно, что транспортное средство двигалось со стороны улицы Котельникова в сторону Шилкинской. Женщина обратилась в приемный покой с переломом бедра правой ноги.