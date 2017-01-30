Неустановленный водитель, находящийся за рулем неустановленного автомобиля, сбил 52-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги в направлении транспортного потока, - и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел в районе дома №83"а" по улице Луговой в 10:15 в пятницу, 27 января. Известно, что транспортное средство двигалось со стороны улицы Котельникова в сторону Шилкинской. Женщина обратилась в приемный покой с переломом бедра правой ноги.
Владивостокский автолюбитель сбил женщину - и скрылся с места ДТП
52-летняя пострадавшая получила перелом бедраВладивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
15:20, 30 января 2017 В Приморье оштрафована ленивая фирма
За непрополотые сорняки
15:17, 30 января 2017 Два человека с затонувшего в Тихом океане судна найдены живыми
Связь с судном пропала еще утром
15:09, 30 января 2017 Пьяный таксист устроил ДТП в Приморье
На месте происшествия работают сотрудники полиции
14:55, 30 января 2017 Судно с туристами потерпело крушение в Тихом океане
Есть погибшие
14:51, 30 января 2017 Приморские фермеры упорно хотят распространить в Китае аллерген?
Задержана очередная партия зараженного зерна
14:44, 30 января 2017 Пенсионер на "крузаке" сбил молодого парня на пешеходном переходе во Владивостоке
Пострадавший получил травмы головы
13:50, 30 января 2017 Свадьба на Мадагаскаре обернулась похоронами
47 человек погибли