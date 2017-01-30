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3 мужские реакции на стресс.Как вести себя женщине?

Избежать ошибки, которые приводят к ссорам
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Мы давно примирились с фразой: «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», – и даже более или менее научились понимать ее глубокий смысл. Она красноречиво говорит о том, что часто мы ожидаем от противоположного пола реакций или поступков, им несвойственных. Вследствие этого часто совершаем ошибки, которые приводят к ссорам и недопониманию.

Если женщина знает об основных трех мужских реакциях на стресс, она не воспринимает их как личное оскорбление, не думает, что в их отношениях что-то не так. Верное понимание первопричины мужской реакции поможет женщине успокоиться и оказать своему партнеру более надежную поддержку, чтобы помочь ему справиться со стрессом и вернуться в состояние равновесия. Подробнее читайте здесь: http://yourlife.pro/

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