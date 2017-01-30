​Устная речь станет обязательным экзаменом в России

В этом году экзамен на знание предмета будут сдавать девятиклассники

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Уже через год школьники будут сдавать ГИА по устной речи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в этом году во всех 9-ъ классах вводится раздел "устная речь". Пока это только пробное нововведение. Через год сдавать экзамен по этому предмету будут все школьники страны.

"Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке", - отметила Васильева.

Также министр отметила, что к концу года содержание образовательных стандартов будет дополнено. Далее - разработка новых программ. Речь идет о создании единого образовательного пространства в стране.