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Общество

Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Победительниц ждут приятные призы
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Газета «Владивосток» и РИА VladNews очень любят своих читательниц! Именно поэтому было принято решение запустить специальный проект – фотоконкурс «Я – самая-самая». В прошлом году подобный конкурс имел ошеломительный успех среди прекрасной половины наших читателей. Сам конкурс стартует с 30 января. Чтобы принять участие, нужно прислать свою фотографию, запечатлённую на фоне любимого занятия. Работы принимаются на электронный ящик konkurs@vladnews.ru до 3 марта, в теме письма необходимо указать наименование конкурса – «Я - самая-самая». Помимо фотографии, участницам необходимо написать краткий рассказ о себе и не забыть указать свои контактные данные. В конкурсе принимают участие девушки старше 16 лет (далее возрастной порог без ограничений).

Все фотографии будут выложены на сайте vladnews.ru для голосования. Победительница конкурса определится путём народного голосования. Именно та участница, которая наберёт наибольшее количество голосов, получит главный подарок в преддверии 8 марта. Помимо этого, редакционная коллегия выберет ещё двух победительниц, которые также будут поощрены в день награждения.

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