Куда во Владивостоке обращаться по фактам незаконной вырубки зеленых насаждений?

За январь нового года выявлены факты незаконного повреждения деревьев

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока продолжает работу по выявлению незаконной вырубки и обрезки зеленых насаждений, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации города рассказали, куда в приморской столице обращаться по фактам незаконной вырубки зеленых насаждений:

«В первую очередь, об этом необходимо сообщить в дежурную часть УМВД РФ по городу Владивостоку, поскольку сотрудники правоохранительных органов имеют право задержать и установить личность лица, совершившего правонарушение. Номер телефона - 02 (если набирать со стационарного телефона), и 002 - с мобильного. Затем сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам: 2614-371, 2614-272, а также оставить письменное обращение через интернет-приемную на сайте www.vlc.ru или через управление по работе с обращениями граждан администрации города, Океанский пр-т, 15/3».

Специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования (УООСиП) в ежедневном режиме осуществляют мониторинг по сохранению зелёных насаждений, выезжают с проверками по адресам, указанным в поступающих обращениях горожан.

С начала 2017 года выявлены факты незаконного уничтожения зеленых насаждений по адресам – ул. Воропаева, 35; ул. Калинина, 4; ул. Радужная, 7-а; ул. Катерная, 2; ул. Снеговая, 71; ул. Бестужева, 40, Народный пр-т, 49. Это порядка 300 деревьев и кустарников, 3900 кв. м плодородно-растительного слоя почвы.

Также за январь нового года выявлены факты незаконного повреждения зеленых насаждений по адресам – ул. Баляева, 34, пер. Камский, 1в, Народный пр-т, 49 – всего свыше 15 деревьев. Как отметили специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования, под незаконным повреждением зеленых насаждений подразумевается обрезка веток и кроны, обдир коры, повреждение корневой системы.

По результатам проверок к выявленным нарушителям природоохранного законодательства – физическим, должностным и юридическим лицам – применяются меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. Материалы проверок направляются в административные комиссии, в правоохранительные и надзорные органы.

Таким образом, правонарушителя ожидает либо административная ответственность – если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, либо уголовная ответственность, когда сумма ущерба свыше 5000 рублей (это подавляющее большинство случаев).

В этом случае «черного лесоруба» ждет уголовная ответственность по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 260 ч.3 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» по фактам несанкционированного повреждения и уничтожения зеленых насаждений, к которым относятся деревья, кустарники, лианы, а также плодородно-растительный слой.

Как отметили в профильном управлении городской администрации, незаконное уничтожение зеленых насаждений происходит в основном пользователями земельных участков в связи с ведением хозяйственной деятельности. Нарушители незаконно уничтожают деревья для организации стоянок автотранспорта, строительства индивидуальных жилых домов, магазинов, других зданий, установки торговых павильонов, прокладки инженерных коммуникаций и т.п..

Встречаются случаи уничтожения или повреждения деревьев и кустарников физическими лицами на придомовых территориях многоквартирных домов. Зачастую это происходит в связи с проведением работ в рамках субботника или в связи с тем, что деревья, по мнению жителей, загораживают солнечный свет в квартире или просто портят вид из окна.